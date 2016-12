Duel e Duel2, la doppia anima di Renault Clio

La versione Duel esprime il lato più giovane e dinamico della best-seller francese, mentre la "Duel al quadrato" rappresenta lʼanima più chic e raffinata . Entrambe si pongono lʼobiettivo di soddisfare la voglia di personalizzazione, sempre più forte anche nei segmenti più diffusi. A caratterizzare Clio Duel , già basata sullʼallestimento Zen (che ha lo Smart NAV Evolution incluso), ci sono i cerchi lega da 16 pollici diamantati neri, la telecamera di parcheggio, i fendinebbia, il volante in pelle e vari dettagli esterni cromati. Clio Duel2 ha invece cerchi in lega da 17" diamantati neri e aggiunge il volante privacy, le sellerie in pelle riscaldabili, il climatizzatore automatico, il sistema R-Link Evolution e lʼopzione per il cambio a doppia frizione sulla motorizzazione turbo benzina da 120 CV.

Per Renault si tratta di esaltare la poliedricità della Clio. In Italia le due versioni debuttano in concessionaria sabato 17 ottobre, grazie alla collaborazione della School of Fashion dellʼIstituto Marangoni, una delle accademie di formazione per la moda più prestigiose al mondo, che celebra questʼanno gli 80 anni dalla fondazione. Due le motorizzazioni benzina e due a gasolio, per prezzi che partono da 15.700 Euro per Clio Duel e da 16.700 euro per Clio Sporter Duel, mentre la versione Clio Duel2 parte da 17.900 Euro e Clio Sporter Duel2 da 18.400 euro.