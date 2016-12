DS4 si fa in due: arriva la Crossback

Operazione strategica, in quanto le carrozzerie "crossover" rappresentano ormai il 30% del mercato delle berline compatte premium. Lʼeleganza dello stile, la lussuosità e qualità degli ambienti interni, le finiture pregiate restano il valore aggiunto delle due nuove DS4, basti pensare ai rivestimenti in pelle nappa della plancia e dei pannelli delle portiere. Le due vetture sono proposte anche con originali carrozzerie bicolore di fiancata e tetto. I proiettori DS Led Vision sono superbi per bellezza e personalità, e la variante Crossback aggiunge le ruote nere, le modanature dei passaruota e le barre sul tetto, per marcare la versatilità del modello. Non manca il sistema di connettività per lʼabitacolo DS Connect.