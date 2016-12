DS4 Crossback tra le Alpi Apuane

Una scelta non casuale quella del gruppo Citroen, perché la DS4 Crossback presenta le stesse linee scultoree che un artista trae dal marmo. Particolari come il frontale DS Wings, il parabrezza panoramico di 45°, i gruppi ottici Led Vision, più efficienti del 50% e con funzione Cornering per seguire il raggio di curva. E ancora le barre sul tetto, le finiture e i cerchi di colore nero, gli interni di pregio, con tre tipi di pellami per i rivestimenti, inclusa la pregiata semi-anilina con lavorazione “a cinturino d’orologio”. La DS4 Crossback dispone di Touch pad da 7 pollici e della funzione Mirror Screen per condividere i contenuti e le applicazioni del proprio smartphone.