DS diventa il brand premium di Citroen

Al Mondial Auto di Parigi vediamo così le nuove DS3 e DS3 Cabrio coi fari full LED abbinati allo xeno e gli inediti indicatori di direzione a scorrimento. Soluzioni che migliorano la visibilità, sia per la qualità dell'illuminazione che per la visuale riposante. Non solo, perché i tre moduli a LED riducono anche il consumo di energia: del 35% per gli anabbaglianti e del 75% per gli abbaglianti. In Italia le nuove DS3 e DS3 Cabrio coi fari full LED arriveranno tra qualche settimana, anche col nuovo motore turbo benzina da 165 CV con Start&Stop. In Italia la gamma della DS3 è proposta a listino dai 16.000 euro della versione 1.2 PureTech benzina da 82 CV, la gamma diesel parte da 17.300 euro e c'è pure una versione benzina/gpl da 95 CV che costa 18.100 euro.