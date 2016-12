16 novembre 2016 08:00 DS 3 Givenchy LeMakeUp, quando si dice charme Unʼauto tutta al femminile

Due celebri marchi francesi che coltivano la stessa passione per la bellezza, per la cura di sé, per il make-up impeccabile. Sono DS e Givenchy, che si sono unite per creare unʼauto unica, un modello dal glamour infinito e a misura femminile: la DS 3 Givenchy Le MakeUp. Già di per sé unʼauto di charme, la nuova DS 3 diventa in questʼesclusiva versione una vera icona della moda.

Già la carrozzeria ha qualcosa di speciale. E non solo per il colore bianco perla che sposa il soffuso tetto violaceo Whisper, ma perché il tocco granulare della vernice infonde unʼimmagine di brillantezza e di qualità. La stessa tinta Whisper la ritroviamo sulle calotte dei retrovisori esterni e sui coprimozzo dei cerchi in lega diamantati da 17 pollici. Una sorta di elegante firma cromatica per gli esterni, come anche per gli interni la vivacità del rosa anodizzato scelto per la fascia alta della plancia. Interni che prevedono anche il sistema d’illuminazione con due specchietti di cortesia a LED, per mettere in risalto il viso e le operazioni delle donne che amano truccarsi in auto. E poi di serie sono il Pack Select Confort, il Pack Navigazione e il Mirror Screen per condividere le funzioni del proprio smartphone a bordo.