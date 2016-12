11 maggio 2016 10:15 DS 3 Givenchy Le MakeUp, il trucco è in auto Una serie realizzata con la celebre maison

Fondotinta e fard, mascara, correttori e matite occhi. Truccarsi in auto, prima ancora che vanità, è piuttosto una necessità per le donne impegnate ad avviare fin dal mattino presto la loro frenetica giornata. Truccarsi in auto significa guadagnare tempo, e quantʼè prezioso averne un pochino a disposizione. Alle donne, quasi con dolcezza, si rivolge la DS 3 Givenchy Le MakeUp, una versione speciale della compatta premium francese.

DS 3 Givenchy Le MakeUp 1 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa DS 3 Givenchy Le MakeUp 2 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa DS 3 Givenchy Le MakeUp 3 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa DS 3 Givenchy Le MakeUp 4 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa DS 3 Givenchy Le MakeUp 5 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa DS 3 Givenchy Le MakeUp 6 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa DS 3 Givenchy Le MakeUp 7 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa DS 3 Givenchy Le MakeUp 8 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa DS 3 Givenchy Le MakeUp 9 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa DS 3 Givenchy Le MakeUp 10 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa DS 3 Givenchy Le MakeUp 11 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa DS 3 Givenchy Le MakeUp 12 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa DS 3 Givenchy Le MakeUp 13 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa DS 3 Givenchy Le MakeUp 14 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa DS 3 Givenchy Le MakeUp leggi dopo slideshow ingrandisci

DS 3 e Givenchy rappresentano due nomi di prestigio della moda francese, conosciuti in tutto il mondo. Dal loro incontro nasce una vettura che sarà prodotta in serie limitata a 1.400 esemplari, sia berlina che cabrio, anche se in Italia la DS 3 Givenchy Le MakeUp sarà proposta soltanto berlina. Originale è già il colore di carrozzeria, un bianco perlato textured che produce un caratteristico effetto “granulare” ed è elegantissimo. A contrasto il tetto ha una tinta Whisper, che compare anche sulle calotte dei retrovisori esterni e sui coprimozzi. Il logo Givenchy Le MakeUp in alluminio spicca sui montanti delle porte.