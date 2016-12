DS 3 e DS 3 Cabrio, atto secondo

Serata da brividi (per il gelo!) ieri a Parigi, illuminata dai fari intensi e vividi delle nuove DS 3 e DS 3 Cabrio. Sotto la Piramide del Louvre, il gruppo PSA ha infatti presentato in anteprima mondiale la nuova generazione dei due modelli, best-seller del brand DS con 390 mila unità vendute finora. Le nuove DS 3 e DS 3 Cabrio saranno esposte al Salone di Ginevra dʼinizio marzo e saranno commercializzate in Italia a partire dal 9 aprile.