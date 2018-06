DS 3 Black Lezard, prestigio e charme

Si chiama “Black Lezard” ed è lʼultima serie speciale della DS 3 . Prosegue dunque il feeling del giovane brand francese con le nuove tendenze di stile, perché è su queste che si gioca il fascino e lʼappeal anche dei prodotti automobilistici. Realizzata in volumi limitati , la DS 3 Black Lezard si caratterizza per la reinterpretazione del colore nero, un classico della moda femminile e maschile.

Il nero insomma non passa mai di moda, e così gli esterni di carrozzeria, gli interni, dettagli e accessori, tutto è un gioco basato sul nero e i suoi contrasti. La carrozzeria poggia su un colore Nero Perla che mette in risalto i cerchi in lega “Aphrodite” da 17 pollici. Gioco di contrasti anche per gli specchietti retrovisori bicolore: nero lucido e cromati, mentre il tetto e lo spoiler posteriore sono realizzati con una texture applicata a mano con maestria artigianale dagli specialisti DS Automobiles, il laboratorio di personalizzazione del brand. Texture che richiama la pelle di un rettile (lezard sta per lucertola).