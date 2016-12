Dodge Viper ACR 2016

Dodge Viper 2016 ACR è la versione street-legal per il mercato nordamericano, cioè con sospensioni e aerodinamica ottimizzate per la circolazione stradale. Ma la vettura resta una sportiva pura anche con lʼomologazione stradale, e basterebbe dare uno sguardo allʼalettone posteriore in fibra di carbonio, materiale usato anche per i diffusori posteriori. Unʼoperazione tuttʼaltro che semplice trasformare la Viper ACR in una versione stradale: il motore è il 10 cilindri aspirato di 8,4 litri di cilindrata. Coi suoi 645 CV e gli oltre 600 Nm di coppia è il motore aspirato più potente al mondo e la velocità massima tocca i 290 km orari.