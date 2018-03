Dinamica e aggressiva, ecco la Peugeot 208 Black Line

Lʼanima black di Peugeot 208 . Che è sì unʼauto giovanile, attraente, molto amata dalle donne per la sua vivacità sbarazzina, ma che dentro di sé nasconde i tratti di una personalità più agguerrita. Nasce così la serie speciale Peugeot 208 Black Line , unʼedizione limitata a 1.200 esemplari per il mercato italiano della compatta francese, best-seller del marchio da noi.

Lo stile distintivo è chiaramente lʼaspetto chiave di questa 208 Black Line, che si fa forte di cerchi in lega da 16 pollici “Titane” neri con inserti bianchi . Ma il particolare di colore è richiamato anche sulla calandra, i retrovisori esterni e sul profilo dei fendinebbia. I vetri posteriori sono oscurati . Ne consegue un design dinamico, che esalta la verve della francesina e la proietta sia sulla 3 porte che la 5 porte. Da segnalare che la versione Black Line è proposta con 4 diverse tinte di carrozzeria: Grigio Hurricane, Bianco Banchisa, Rosso Rubino e Nero Perla, questʼultimo per un effetto total black particolarmente identificativo.

Gli interni seguono lo stesso canone. Il volante in pelle nera spicca per le cuciture e lʼinserto cromo-satinato. La tecnologia di bordo è quella cui Peugeot ci ha abituati: cʼè il Mirror Screen di serie che permette ai passeggeri di essere sempre connessi, grazie alla possibilità di interfacciare il proprio smartphone Apple o Android allo schermo touch screen presente in plancia. Due le motorizzazioni della 208 Black Line: benzina PureTech 82 CV e diesel BlueHDi da 75 CV. Niente in confronto ai 240 CV della 208 GTi by Peugeot Sport, ma entrambe permettono la guida dei neopatentati. I prezzi della versione Black Line partono da 9.900 euro, ma è possibile anche lʼacquisto rateale da 100 euro al mese con finanziamento Peugeot i-Move.