5 ottobre 2016 10:00 Dieci stelle che brillano a Parigi Mercedes, Ferrari, Land Rover e…

Nella Ville Lumiere brillano 10 stelle. Dieci auto esposte al Salone di Parigi 2016 che meritano, a nostro avviso, i riflettori per bellezza, innovazione e importanza commerciale del prodotto. Un poʼ sparse tra i segmenti. Scopriamole.

Mercedes AMG GT Roadster. Versione scoperta della supersportiva tedesca, declinata in due livelli: la prima è la AMG GT Roadster da 476 CV, la seconda la AMG GT C Roadster che di potenza arriva a sviluppare 557 CV. Entrambe montano il motore biturbo benzina 8 cilindri di 4 litri, collocato in posizione anteriore centrale, come la AMG GT R Coupé. Da questa traggono l’asse posteriore sterzante e il differenziale posteriore autobloccante a regolazione elettronica, dotazioni tecniche che garantiscono una dinamica di marcia di altissimo livello e curve impeccabili a qualsiasi velocità. Il look tanto è bello esteticamente quanto intelligente per le funzioni che svolge: i parafanghi sono più larghi e di conseguenza lo sono le carreggiate, mentre lʼaerodinamica sfrutta il nuovo spoiler anteriore con elementi attivi e il grande alettone posteriore.

LaFerrari Spider. Una favolosa auto scoperta destinata a pochi eletti, cioè clienti e collezionisti, e gli ordini pare abbiano già esaurito il lotto di produzione. La nuova serie limitata avrà due soluzioni per il tetto: hard top rigido in fibra di carbonio e soft top in tessuto, mentre la livrea della carrozzeria ha colore nero con accenti rossi su frontale e coda. Il sistema moto-propulsivo è lo stesso della coupé LaFerrari, un sistema ibrido con motore V12 aspirato benzina da 800 CV abbinato a un propulsore elettrico da 120 kW (163 CV), per una potenza totale di 963 CV!

Peugeot nuove 3008 e 5008. I due veicoli sono stati completamente rivisti dal punto di vista estetico e assumono i tratti di Suv veri e propri. Nuovo Peugeot 3008 arriverà già tra un mese sul mercato italiano, con contenuti hi-tech superiori, tipo il nuovo Peugeot i-Cockpit ‒ il cruscotto digitale ‒ e il sistema di trazione Advanced Grip Control. Nella gamma motori debutta il piccolo 3 cilindri turbo benzina 1.2 da 130 CV, per prezzi che vanno da 23 mila euro. Nuovo Peugeot 5008 è un veicolo spazioso e col bagagliaio più grande della categoria: 780 litri con 5 persone a bordo e capacità di caricare oggetti lunghi 3,2 metri. Lo vedremo su strada a inizio 2017.

Audi nuove Q5 e A5/S5 Sportback. Cʼè molta curiosità intorno alla seconda generazione di Audi Q5, il SUV di taglia media e segmento D nella gamma della Casa dei quattro anelli. È più leggero di circa 100 kg rispetto al modello precedente e avrà motori a 4 e 6 cilindri. Seconda generazione anche per Audi A5 e S5 Sportback, la granturismo 5 porte che si presenta con un design nuovo, un assetto di nuova concezione e un abitacolo più spazioso. Ammiraglia versatile, è proposta con motorizzazioni a benzina, diesel e etano. La S5 Sportback è forte di 354 CV.

Opel Ampera-e. In tema di alimentazione elettrica, il ruolo di protagonista spetta alla seconda generazione di Opel Ampera-e, modello al 100% elettrico che si presenta alla con un design tutto nuovo. Ma la notizia è che lʼautonomia di marcia di questa vettura è di quasi 500 km! Senza inquinare, senza spendere un soldo di carburante fossile, e senza paura di trovarsi con le batterie a terra se ci si permette qualche divagazione di viaggio. Le prestazioni del motore elettrico ‒ 150 kW, cioè 204 CV ‒ sono importanti: da 0 a 50 km/h in 3,2 secondi, ripresa ai medi regimi da 80 a 120 km/h in soli 4,5 secondi. Lʼabitacolo ospita 5 passeggeri e per loro cʼè l’ultima generazione dei sistemi di infotainment IntelliLink, compatibili con Apple CarPlay e Android Auto.

Land Rover nuovo Discovery. Altro modello molto atteso è il nuovo Land Rover Discovery, il Suv premium britannico, secondo solo a Range Rover nella gamma Land Rover. Completamente rinnovato nel design e nelle tecnologie, assicura però la versatilità di sempre, anzi accresciuta con sistemi quali lʼIntelligent Seat Fold, che permette di modificare a distanza lʼabitacolo, configurato con 7 posti a sedere. Sempre da remoto, smartphone o pc che sia, è possibile avere conferma della chiusura dei finestrini, controllare il livello del carburante, regolare la climatizzazione e sapere lʼesatta localizzazione del veicolo.

Alfa Romeo Giulia Veloce. La nuova versione della berlina del Biscione è proposta in due motorizzazioni inedite: 2.0 turbo benzina da 280 CV e 2.2 turbodiesel da 210 CV. Due motori italiani, il primo prodotto a Termoli, il Multijet II a gasolio a Pratola Serra. Le nuove Giulia Veloce esposte a Parigi hanno il cambio automatico a 8 rapporti e la trazione integrale Q4. Distintive anche nel look, hanno cerchi in lega da 19 pollici, fari allo Xenon e lʼestrattore posteriore che integra il doppio terminale di scarico. Allʼinterno spiccano i nuovi sedili Sport in pelle.