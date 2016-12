Dicembre da favola con Fiat e Disney

09:00 - È bello avere figli. Per lʼamore che danno e che si dà loro? No, per gli sconti che ne derivano! Esagerazioni a parte, lo slogan “è bello avere figli” è stato scelto da Fiat per la nuova promozione di dicembre che coinvolge Disney, indubbia maestra dei rapporti genitori/figli. Ma vediamo in che consiste la promozione: per tutto il mese di dicembre, sullʼintera gamma Fiat (ad eccezione della 500X), è previsto un bonus di 500 euro per ogni figlio minorenne. Sconto massimo di 1.500 euro, pari a tre figli.

Ma non finisce qui perché la partnership con Disney prevede anche un voucher da 100 euro a famiglia da spendere nei 15 Disney Store in Italia o anche sul sito www.disneystore.it. Lʼiniziativa sarà ampiamente diffusa, oltre che con la pubblicità, nelle concessionarie Fiat, dove sono previste giornate di aperture nei fine settimana del 13 e 14 dicembre e del 20 e 21 dicembre. Lʼatmosfera natalizia ispira gli acquisti e anche i film Disney, tanto che dal 18 al 31 dicembre le 380 sale cinematografiche del circuito UCI ospiteranno uno spot di 30 secondi all’interno del Disney Preshow di due minuti. Infine, nei Motor Village di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, nei giorni dei porte aperte di dicembre, è prevista un’animazione per i bambini incentrata sulla magia di Disney al cinema: su un megaschermo saranno trasmessi trailer e contenuti speciali dei film Disney di prossima uscita.