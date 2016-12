Dawn, lʼauto del risveglio Rolls-Royce

Una cabrio speciale, e non solo perché la firma è quella di Rolls-Royce , ma perché il suo stile è qualcosa di unico, inimitabile. Si chiama Dawn , un nome che debuttò su una cabriolet Rolls-Royce nel 1949, ed è un mix di antico e moderno , di linee retrò che rimandano alla gloriosa tradizione della Casa britannica e di evoluti contenuti hi-tech. Un bel regalo ai 130 concessionari mondiali del brand inglese, riuniti a Los Angeles e ai quali è stata presentata per la prima volta la vettura.

Dawn significa alba e il Presidente Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös, non a caso lʼha definita "una cabrio fantastica, il cui nome evoca il risveglio, la rinascita dei sensi e il raggio di sole che ci abbraccia”. Dopo anni di crisi, per la Casa inglese (oggi di proprietà del gruppo BMW) Dawn è davvero lʼauto che corona un decennio di ascesa. Carrozzeria due porte, Rolls-Royce Dawn ha dimensioni alquanto compatte, con un volume anteriore ampio e di grande personalità e una coda piuttosto arrotondata. In condivisione con la Rolls-Royce Wraith, Dawn avrà il motore 12 cilindri da oltre 600 CV. Nel corso del 2015 la nuova cabrio inglese seguirà tutti i test necessari, per debuttare poi su strada allʼinizio del 2016. Prezzi? Per il momento solo indiscrezioni, ma pare che Dawn sia da considerarsi la "baby" della gamma, tanto da costare relativamente poco per le stimmate Rolls-Royce, intorno ai 250.000 euro.