28 novembre 2015 Dal cilindro Porsche la nuova Macan GTS Motore biturbo 6 cilindri da 360 CV

Gran Turismo Sport, una sigla che già di per sé spiega molto, ma se a utilizzarla è Porsche allora il significato è amplificato. La nuova GTS Porsche è il Suv Macan, divenuto in pochi anni il modello più venduto al mondo della Casa tedesca. Lʼesuberanza è appena un poʼ inferiore alla Macan Turbo (40 CV in meno), ma è più della Macan S (20 CV in più), soprattutto però la vettura ha un telaio rielaborato, lʼassetto ribassato di 15 mm e un impianto frenante potenziato.

La nuova Porsche Macan GTS monta un motore 6 cilindri 3.0 biturbo benzina, che sviluppa la potenza di 360 CV e una coppia massima di 500 Nm. Doti dinamiche superiori di una spanna al resto della categoria, trovare in giro Suv medi così sportivi è pressoché impossibile, e difatti Macan GTS accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi e tocca la velocità di punta di 256 km/h. Con lʼopzionale pacchetto Sport Chrono lo scatto sullo 0-100 si compie in 5 secondi netti! A completare la dotazione tecnica del Suv ci sono il cambio a doppia frizione e il Porsche Traction Management (PTM), che ripartisce in modo variabile la forza motrice tra lʼasse anteriore e posteriore.