Dakar, vince la MINI dello sceicco

09:00 - Lo sceicco fa bis alla Dakar e la MINI cala il poker. Il pilota qatariota Nasser Al-Attiyah ha vinto la 37° edizione della Dakar nella categoria rally automobilistico, consentendo a MINI di conquistare il suo quarto titolo consecutivo nella massacrante corsa, un tempo africana, ma dal 2009 sudamericana.

Per lo sceicco pilota ‒ vincitore di 4 tappe nellʼedizione 2015 ‒ si tratta della seconda Dakar vinta dopo quella del 2011. Alle spalle di Al-Attiyah si è piazzato il sudafricano Giniel de Villiers su Toyota e al terzo gradino del podio il polacco Krzysztof Holowczyc, ancora al volante della MINI All4 Racing, che si dimostra così lʼauto più performante della Dakar. MINI ha partecipato con ben 8 equipaggi, iscrivendo anche 5 coppie clienti. Per la cronaca, ennesima vittoria tra le moto per KTM, con Marc Coma assoluto dominatore. Lo spagnolo ha vinto la sua quinta Dakar e il record di 6 trionfi di Peterhansel sembra a un passo, ma questʼultimo ha pure vinto 5 volte la corsa tra le auto.