26 marzo 2018 10:00 Dacia lancia le nuove serie speciali Wow Nuovo look e nuove dotazioni per Sandero, Lodgy e Dokker

Dacia inizia il 2018 con la serie speciale “Wow”, cucita addosso alla Sandero, ma estesa anche a Lodgy e Dokker. Nuovi particolari estetici e nuove dotazioni, a fronte di un piccolo aumento di prezzo, comunque inferiore al costo degli accessori offerti. Dal 2007 a oggi Dacia è cresciuta continuamente e senza soste.

Un piccolo allentamento, a dire il vero, c’è stato nel 2016, causa un mancato adeguamento della gamma Gpl, ma con l’arrivo delle nuove motorizzazioni bifuel, la curva è tornata a impennarsi e i primi mesi del 2018 fanno registrare un incremento del 2,5% rispetto a un anno fa. La torta del venduto è dominata dalla Sandero, con il 44%, seguita dalla Duster al 39%, poi Dokker al 10% e Lodgy al 4%. In seno alla Sandero, poi, la versione più gettonata è la più chic e più accessoriata: la Stepway. Le serie speciali, destinate a volte solo al nostro Paese, hanno sempre contato molto e così ecco la nuova serie speciale “Wow” per i tre modelli Sandero, Dokker e Lodgy. Una serie internazionale, voluta dalla casa madre, che poi ogni paese ha interpretato a modo suo e che dovrebbe restare in produzione almeno fino alla fine dell’anno.

A livello estetico, la gamma si caratterizza per una nuova tinta beige “Duna”, per gli specchietti neri e per nuovi cerchi in lega da 16 pollici bicolore. Impreziositi anche gli interni, con volante in pelle, interni e sellerie migliorate nei materiali e nelle finiture. Più tecnologia a bordo, con il climatizzatore automatico opzionale sulla Sandero, il clima manuale su tutti e tre i modelli, la retrocamera posteriore e il sistema “Media Nav Evolution”. Sulla Lodgy 7 posti, poi, fa la sua comparsa il meccanismo “Smart Set”, che consente di togliere e piegare singolarmente i sedili della terza fila, per massimizzare la capacità del bagagliaio quando si viaggia in cinque.