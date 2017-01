Dacia fa da collocamento per i giocatori dellʼUdinese

È lʼultima trovata della collaborazione tra Dacia e la squadra che fu di Zico, Abel Balbo e Totò Di Natale , e che va avanti dal 2009. Lʼiniziativa si chiama “ Dacia the Swap ” ed è dedicata alle persone comuni, che nel weekend non possono vivere appieno le proprie passioni perché impegnate al lavoro. Ecco allora che i calciatori dellʼUdinese sostituiranno il cameriere al bar, il cuoco al ristorante, il benzinaio alla stazione di servizio o la cassiera al cinema. Il difensore Emmanuel Badu si sporcherà le mani nel laboratorio di pasticceria e il portiere Simone Scuffet staccherà i biglietti alla cassa del cinema . Al loro posto, il barista, il pasticcere e la cassiera si godono allo stadio la partita o gli allenamenti.

Allʼiniziativa è dedicato un sito Internet, www.daciatheswap.it . A partire da oggi 16 gennaio e fino al 6 febbraio, tutti i lavoratori tra i 18 e i 40 anni potranno raccontare sul sito le loro giornate di lavoro e come le conciliano con le loro passioni, calcio o altre che siano. Gli autori delle “storie” più belle saranno premiati con uno “swap” , cioè uno scambio di ruoli coi giocatori dellʼUdinese per vivere una giornata fuori dalla routine lavorativa.

Come se la caveranno poi Thereau e compagni, lo sapremo in occasione della partita Udinese-Juventus, quando tre dei 6 vincitori saranno sostituiti sul loro posto di lavoro da un giocatore bianconero, mentre loro potranno vivere da protagonisti una domenica allo stadio; gli altri tre vincitori saranno, invece, sostituiti in un giorno infrasettimanale, mentre loro si godranno una sessione di allenamento della squadra. Per tutti e 6 i vincitori, inoltre, un buono TicketOne da 500 Euro spendibile per qualsiasi tipo di evento: concerti, partite, mostre o spettacoli.