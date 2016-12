Dacia Duster Titan, carattere dʼacciaio

09:30 - Dacia Duster si conferma anche nel 2014 uno dei veicoli più apprezzati in Italia. Quasi raddoppiando i suoi volumi di vendita, è stato ancora una volta il Suv più venduto con 18 mila unità. Giusto premiarlo con unʼedizione speciale ‒ Titan ‒ che sarà realizzata in soli 100 esemplari. In effetti è da un poʼ che Dacia sta cercando di diversificare lʼofferta del suo best-seller, con edizioni limitate che mirano a una maggior esclusività. Titan è la terza di queste versioni da 100 esemplari ciascuna, dopo Brave e Freeway.

Partner per tutte è 3M, la nota azienda di pellicole che presta le sue grafie speciali alle Duster Limited Edition. Il nome Titan dà subito lʼidea di che pasta sia il Suv: “carattere dʼacciaio”, recita lo slogan. Il modello rafforza lʼimmagine 4x4 del veicolo, merito dello spoiler posteriore, della soglia portabagagli satinata, del badge esterno “Duster Titan” e di una originale livrea di carrozzeria “Titan Look” con il tetto nero Nacré metallizzato. Con motore 1.5 dCi turbodiesel da 110 CV e trazione 4x4, Dacia Duster Titan fa proprie tutte le dotazioni di serie del livello top di gamma Laureate, che include i cerchi in lega, gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, il volante in cuoio, la ruota di scorta. Il prezzo al pubblico di Dacia Duster Titan è di 19.900 euro.