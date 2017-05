16 maggio 2017 10:35 Dacia Duster Strongman, nuova serie speciale Partner il brand Fishermansʼs Friend

Un poʼ è la storia degli amici del circolo dei pescatori che scoprono Dacia Duster e lo adottano come il “loro” veicolo del cuore. Perché robusto, solido, affidabile, insomma ci si può fidare. In questo spirito nasce lʼultima edizione speciale del Suv Dacia: Duster Strongman. Partner dellʼoperazione di co-marketing il celebre marchio di caramelle Fisherman’s Friend.

Dacia Duster Strongman 1 di 4 Dal Web Dal Web Dacia Duster Strongman 2 di 4 Dal Web Dal Web Dacia Duster Strongman 3 di 4 Dal Web Dal Web Dacia Duster Strongman 4 di 4 Dal Web Dal Web Dacia Duster Strongman leggi dopo slideshow ingrandisci

Sì perché la nuova Duster Strongman è lo Sponsor ufficiale della Fisherman’s Friend StrongmanRun, una corsa a ostacoli di 10 o 20 km dalle tantissime insidie e difficoltà. Nata nel 2007 in Germania, questo tipo di gare estreme si svolge in Italia da 6 edizioni, la tappa italiana dello scorso 13 maggio a Bibione ha inaugurato il calendario 2017. Ma torniamo a Duster, il best-seller indiscusso del brand Dacia (vale il 42% delle vendite), che dal 2014 a oggi è già stato realizzato in tre edizioni limitate di 100 esemplari ciascuna: Brave, per raccontarne il lato avventuriero, Freeway per lʼindole più metropolitana e Titan a incarnare invece quella più robusta e solida.

Ora è la volta della quarta serie speciale, anchʼessa prodotta in 100 esemplari. Si chiama Strongman e caratterizza il look di Duster con un elegante “car wrapping” bianco opaco con tetto nero a contrasto. Il plus è la personalizzazione ispirata ai temi marinari cari a Fisherman’s Friend, ma esclusivi sono anche dettagli come le protezioni sottoscocca satinate, le pedane laterali, le protezioni passaruota, il terminale di scarico cromato e i cerchi in lega da 16 pollici dark metal. Colore questʼultimo che contraddistingue anche le barre sul tetto. L’abitacolo presenta un badge numerato, il volante in pelle, i tappetini personalizzati.