4 novembre 2015 Dacia Duster, la special Urban Explorer Versione di punta da 14.800 euro

Lʼespansione di Dacia non accenna a scemare. A 10 anni dal lancio sui mercati globali, Dacia si fa forte di 3,5 milioni di veicoli venduti e di ritmi di crescita continui. In Italia, ad esempio, viaggia questʼanno su un buon 30% di immatricolazioni in più rispetto al 2014. Gran parte del successo dipende da Duster, il Suv best-seller che si presenta ai nastri di partenza del 2016 con un marcato maquillage di gamma.

La novità principale di Duster è la nuova serie speciale Urban Explorer, ancora più caratterizzata nellʼaspetto off-road grazie ai due pacchetti All-road e Look. Il primo propone nuove protezioni laterali e dei passaruota, il secondo le barre sul tetto, le pedane laterali e gli specchietti esterni nel colore “Dark metal” satinato, oltre a dettagli come lo scarico cromato e i vetri posteriori e il lunotto scuri. Nel restyling di Duster 2016 ci sono anche le due nuove sellerie, i cerchi in lega diamantati neri da 16 pollici, il sistema multimediale e di navigazione Media-Nav Evolution con camera parking posteriore e touch screen da 7 pollici. Il nuovo sistema integra le funzioni dello smartphone, e grazie ai comandi al volante è possibile accedere al riconoscimento vocale SIRI di Apple (compatibile a partire dall'iPhone 4S). Inedita è anche la tinta di carrozzeria verde Altai.