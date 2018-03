Da una costola di Seat nasce il brand sportivo Cupra

Impariamo a distinguerle: Seat e Cupra . Due brand a parte, che appartengono sì allo stesso costruttore, ma con progetti di sviluppo propri e una definizione di gamma separata. Come avviene per Toyota e Lexus, per Mercedes e AMG, per Citroen e DS. La nascita del marchio sportivo Cupra è una delle grandi novità del Salone di Ginevra 2018 .

Per il debutto è stata scelta come auto “vetrina” la Cupra e-Racer, battezzata dal numero uno della Casa spagnola Luca De Meo. Si tratta di una vettura turismo da competizione a trazione posteriore e al 100% elettrica, che eroga una potenza di sistema di 408 CV e il picco massimo di 680 CV (500 kW). Sarà impegnata in pista, dove Seat vanta una lunghissima tradizione (si pensi alla Leon Cup), capace comʼè di raggiungere i 270 km/h di velocità e di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, da 0 a 200 in appena 8,2 secondi!