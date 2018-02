Cupra e 4Drive, lʼidentità sportiva di Seat

E se proprio vogliamo chiudere il cerchio, a gennaio cʼè stato pure il debutto di Seat in Nuova Zelanda, per una presenza della Casa spagnola che tocca adesso tutti e 5 i continenti. Quanto al marchio Cupra, acquista ora unʼidentità propria, un poʼ come hanno fatto altri costruttori premium, e si fa forte di un nuovo logo che rappresenterà l’espressione più sportiva di Seat. Il debutto ufficiale del nuovo brand è previsto il 22 febbraio, poi ci sarà lʼesordio a inizio marzo al Salone dellʼAuto di Ginevra. Al via anche il sito ufficiale del brand: www.cupraofficial.com.