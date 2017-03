Crossover in forme nuove: Mercedes GLC Coupé

Gli interni mettono da parte il canovaccio sportivo per seguire tendenze più eleganti e raffinate. Il display è solo parzialmente integrato nella plancia, per modellarsi con eleganza tra le bocchette dʼaria centrali. A richiesta sono disponibili gli interni AMG Line per accentuare lʼaspetto dinamico, con sedili rivestiti in ecopelle e microfibra. Il plus sportivo si raggiunge con la versione AMG 43 da 370 CV, ma a benzina cʼè anche la versione 250, mentre i due diesel sono 220d e 250d. Nel nostro listino i prezzi di Mercedes GLC Coupé partono da 54.330 euro.