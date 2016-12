12 gennaio 2016 Coupé, la sfida del Sol Levante Al Salone di Detroit le proposte Lexus e Infiniti

LʼAmerica è un grande Paese, che tradotto significa più o meno che cʼè spazio per tutti. Così, se in Europa quando si parla di sportività si hanno in mente le auto italiane, tedesche e inglesi, in America non è così scontato. Le asiatiche sono un competitor valido delle europee e costano anche di meno, ciò che non dispiace a un mercato che della cultura del consumo ha fatto una filosofia. Se poi le sportive del Sol Levante sono belle come la Lexus LC 500 e la Infiniti Q60, allora per le europee si fa dura.

Due coupé, due belle sportive a due porte, due brillanti motorizzazioni. Questo accomuna la Lexus LC 500 e la Infiniti Q60, che debuttano al Salone di Detroit (Naias) 2016. La prima prende le mosse dalla concept LF-LC e ha una configurazione 2+2 posti. È stata realizzata fondendo stile e ingegneria in un unico sviluppo, con i vertici del design e del reparto ingegneristico che hanno lavorato gomito a gomito per progettare la vettura. Le curve sensuali, le proporzioni armoniche, un tetto in fibra di carbonio o in cristallo, danno lʼidea della qualità stilistica della Lexus LC 500, che reinterpreta il motivo a clessidra della griglia e accoglie gruppi ottici sottilissimi a triplo LED. Sbalzi ridotti, silhouette affilata, unʼaltezza contenuta del cofano completano lo stile della coupé nipponica.

La nuova Lexus LC 500 adotta il nuovissimo pianale a trazione posteriore e monta un motore V8 aspirato di 5.0 litri di cilindrata, capace di erogare 473 CV di potenza a oltre 7.000 giri. Nuova è pure la trasmissione automatica a 10 rapporti, che promette tempi di cambiata rapidissimi, così da garantire unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in circa 4,5 secondi. Il debutto in Europa è previsto a febbraio, e dovrà fronteggiare la sfida di unʼaltra giapponese terribile, la Infiniti Q60, il cui design così atletico ed espressivo è pensato per una clientela particolarmente esigente. E anche per questa cʼè una trasmissione innovativa a gestire la potenza dei 405 CV, sviluppati dal V6 3.0 biturbo, un motore quindi completamente diverso da quello della Lexus.

Infiniti Q60 dispone del nuovo sistema di sospensioni Dynamic Digital Suspension, progettato per fornire riscontri in termini di tenuta di strada e comfort di marcia al vertice del segmento. Inoltre la seconda generazione dello Sterzo diretto elettronico migliora la sensibilità dello sterzo e il feedback col pilota, mentre il Drive Mode Selector consente di personalizzare la taratura dello sterzo in base alle proprie preferenze.