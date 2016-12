Corvette Z06, la più potente di sempre

09:30 - La Corvette più potente di sempre, e anche la più avanzata dal punto di vista tecnologico. È la Corvette Z06, che arriva ora in Europa (marzo 2015) forte di un fascino davvero evergreen, perché sono 62 anni che la Corvette incarna il mito delle “muscle cars” americane. Un mito che ha saputo sempre aggiornarsi e che ora ‒ in questa versione Z06 ‒ sfodera la potenza di 659 CV e la coppia massima di 881 Nm, ulteriormente incrementabili grazie al pacchetto sportivo dedicato e al Launch Control per rendere ancora più rapidi gli spunti in partenza.

Leggera e costruita in fibra di carbonio, la Corvette Z06 sfrutta le tre dotazioni tecnologiche della Corvette Stingray: ammortizzatori a controllo elettronico (Magnetic Ride Control), sistema di gestione della trazione e delle performance, differenziale elettronico autobloccante. Il cambio può essere o manuale a 7 marce o lʼautomatico a 8 rapporti. Lʼiniezione diretta, la fasatura delle valvole a variazione continua e il sistema che permette di disattivare la metà degli 8 cilindri in caso di andature lente esprimono anche la modernità e la ritrovata efficienza della supercar Chevrolet, e le combina con un nuovo e più efficiente supercompressore.

La nuova Corvette Z06 coupé per lʼEuropa costa 99.500 euro, la carrozzeria convertibile 104.500 euro. Tra le dotazioni della Z06 cʼè anche lʼhead-up display a colori, anche questa una dotazione sportiva, perché evita al guidatore di distogliere lo sguardo dalla strada davanti. Lʼopzionale pacchetto Z07 Performance costa 16.500 euro e aggiunge i freni carboceramici Brembo, componenti aerodinamici anteriori e posteriori regolabili per ottimizzare la resa aerodinamica, pneumatici Michelin Pilot Super Sport Cup per una migliore aderenza.