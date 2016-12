13 marzo 2016 Corvette e Camaro, le muscle car Chevrolet Nuove versioni delle due icone Usa

Il Salone di Ginevra rappresenta un evento importante anche per i costruttori americani. Primo perché le storiche Big Three sono ben radicate in Europa: Opel è fondamentale per GM, Fiat e i marchi italiani per la giovane FCA, Ford col suo classico marchio. Secondo perché le muscle car americane rappresentano sempre unʼattrattiva in più per il pubblico del Vecchio Continente. Una prova? Chevrolet con le sue sports car Corvette e Camaro.

Ginevra ospita in anteprima mondiale la nuova Corvette Grand Sport. Una versione da corsa della mitica Corvette, progettata con unʼarchitettura leggera per favorirne lʼimpiego in pista e con il pacchetto aerodinamico Z07 proprio delle supercar americane. Il motore della Corvette Grand Sport è il V8 aspirato da 700 CV, mentre gli pneumatici da corsa sono forniti da Michelin. Sarà ordinabile in Europa a partire dalla prossima estate. Con la Grand Sport sono esposte al salone elvetico anche le esclusive, e prodotte in serie limitata, Corvette Z06 e C7.R, i cui prezzi partono rispettivamente da 114.500 e 139.000 euro.