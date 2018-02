Con T-Roc Volkswagen lancia una nuova sfida

Volkswagen T-Roc è senza dubbio uno dei modelli più attesi del 2018. Non è semplicemente un nuovo Suv compatto, ma è anche il modello che introduce il colosso di Wolfsburg in un segmento per lei inedito e, oggi, molto competitivo. Coi suoi 4,23 metri e un grande bagagliaio da 445 litri, T-Roc proietta infatti Volkswagen in una sfida nuova, che concilia la funzionalità di un Suv con il dinamismo di una compatta.