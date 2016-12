Con Renato Travaglia a bordo di Suzuki Baleno SR

Lʼesperienza a bordo con Travaglia è un campionario delle emozioni (e delle paure) umane. Lʼadrenalina è salita alle stelle e il divertimento pure, come nelle montagne russe che più aumentano le discese mozzafiato e più ci si diverte. Per essere una debuttante, la Baleno SR ‒ versione rally della Suzuki Baleno S ‒ si è dimostrata più che pronta. Il nuovo motore Boosterjet, un 3 cilindri 1.000, adotta tecnologie allʼavanguardia come lʼiniezione diretta e il turbocompressore a bassa inerzia. Lʼallestimento di sicurezza è stato fornito da Sparco. Certo non avrà sempre al volante campioni come Travaglia, ma i giovani per i quali è stata concepita (Gruppo R1 Nazionale ACI Sport) avranno buone occasioni per divertirsi.