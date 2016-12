Con Jeep Cherokee tra i Grandi Canyon

La splendida cittadina di Moab, nello Utah, ospita ogni anno lʼevento Jeep. La spedizione di questʼanno ha attraversato lʼOld Spanish Trail, la storica via commerciale tra Santa Fe e Los Angeles, diventata poi la rotta dei cercatori dʼoro e dʼargento diretti verso la California. Tre giorni dʼintensa guida off-road, il pane ideale per i denti delle Jeep e delle 15 nuove Cherokee giunte a Moab, proposte negli allestimenti Trailhawk e Limited. Questʼultimo forse un poʼ metropolitano nellʼaspetto, ma non meno inarrestabile nei territori impervi e i fiumi del raid. Con le Jeep Cherokee cʼerano anche le più raffinate versioni della recente gamma Jeep, come Renegade Desert Hawk, Grand Cherokee Overlander e Wrangler Red Rock Responder.