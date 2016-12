1 settembre 2016 09:00 Con Jaguar XF a caccia di tornado In giro nel Midwest degli Usa

A caccia di tornado con una Jaguar XF AWD a quattro ruote motrici. La berlina inglese si è rivelata un alleato importante per il compito, affidata alle mani esperte di “Tornado Tim” Baker, uno dei più noti cacciatori di tempeste del Nord America. Vediamo in queste immagini il lavoro, scrupoloso e non privo di rischi, del team di Baker, alle prese con le misure di prevenzione per ridurre i danni degli eventi climatici.

Una caccia che si è protratta negli Stati centrali degli Usa ‒ il Midwest ‒ per oltre 3.200 chilometri. Con venti che soffiavano a 100 km/h, come registrato per il tornado avvistato a due sole ore a ovest di Chicago. La Jaguar XF AWD si è rivelata un compagno affidabile per le sue qualità dinamiche e per la connettività della vettura. Il navigatore del sistema In-Control Touch Pro, ad esempio, ha aiutato gli esperti a orientarsi in una zona caratterizzata da strade ostruite a causa dei detriti portati dai tornado. La berlina britannica ha dovuto fronteggiare strade allagate, venti fortissimi e chicchi di grandine grandi quanto palle da baseball.