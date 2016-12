Con Fabia, Skoda pensa in grande

09:30 - Tra le molte novità lanciate sul mercato italiano lo scorso fine settimana, cʼè anche una compatta che ha sempre ottenuto buoni riscontri: Skoda Fabia. Quella che arriva oggi è la terza generazione della 5 porte ceca, una delle più spaziose e versatili del segmento B. La gamma motori si compone di 4 unità, tutte Euro 6 e con Start&Stop di serie. Il listino parte da 10.600 euro. Tra un mese circa arriverà anche la Fabia station wagon.

Le ragioni del successo di Skoda Fabia sono varie: le forme classiche e le linee regolari, le proporzioni equilibrate, la buona funzionalità. Anche questa terza serie non ha linee sensuali, ma le qualità citate soddisfano molto lʼattento pubblico italiano. Basti pensare che il bagagliaio offre una capienza di 330 litri, che sale a 1.150 se si abbatte la seconda fila di sedili. Un record per il segmento B. Non solo, ma il vano bagagli ha pratici ganci per appendere borse e la cappelliera può essere utilizzata anche come pianale intermedio orizzontale, oppure può essere spostata in verticale dietro il divano posteriore per sfruttare interamente la capacità del vano bagagli. Quanto allʼinfotainment, il sistema MirrorLink permette di connettere lo smartphone con i dispositivi di bordo.

Molto ricca la dotazione standard della Fabia III: 6 airbag, il freno anti-collisione multipla (che Volkswagen ha lanciato sulla Golf), il bloccaggio elettronico del differenziale XDS+ per migliorare la trazione in curva e lʼinnovativo “Rain Brake System”, che asciuga i freni in caso di pioggia e ne mantiene lʼefficienza anche i condizioni meteo proibitive. Quattro le motorizzazioni al lancio: 1.0 benzina da 60 CV e da 75 CV, 1.2 turbo benzina da 90 CV e a gasolio il 1.4 TDI da 90 CV. Grazie ai 15 colori di carrozzeria, ai diversi pacchetti interni e agli abbinamenti con cerchi, tetto e calotte degli specchietti, la nuova Fabia propone 125 diverse combinazioni di stile.