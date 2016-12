10 dicembre 2016 09:30 Con DS5 alla scoperta dellʼUmbria Un viaggio rilassante e super confortevole

La nouvelle vague francese fa colpo anche sul mercato auto. Le berline alto di gamma che arrivano dalle Case francesi sono, infatti, originali e diversissime dal resto delle canoniche, “solite” tre volumi tedesche, inglesi e italiane. Ne è una dimostrazione affascinante la DS5, ammiraglia del giovane brand nato da una costola di Citroen, che in queste immagini vediamo in un suggestivo viaggio in Umbria.

Che charme la berlina francese! 1 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 2 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 3 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 4 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 5 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 6 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 7 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 8 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 9 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 10 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 11 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 12 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 13 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 14 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 15 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 16 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! 17 di 17 Da video Da video Che charme la berlina francese! leggi dopo slideshow ingrandisci

Eletta un anno fa “Auto Europa 2016” dalla stampa specializzata italiana, la DS5 ha lʼambizione di riprendere il DNA che fu delle leggendarie Citroen DS degli anni 50 e 60, senza dubbio le berline più originale della storia dellʼautomobile. Ma le forme sono moderne e la tecnologia impera, non per niente molto apprezzata è la versione ibrida diesel/elettrica con trazione 4x4. La DS5 dellʼitinerario in Umbria monta un motore 2.0 turbodiesel da 180 CV, il più performante dei motori a gasolio, e ha lʼamenità del cambio a doppia frizione. Con lei siamo andati lungo la superstrada E45 fino a Perugia, attraversando i dintorni con le splendide abbazie benedettine e i castelli medievali.