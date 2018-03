Combo Life, la nuova vita di Opel col partner francese

Il nuovo asse automobilistico nato attorno al Reno inizia a dare i suoi frutti. I gruppi PSA ‒ Peugeot Citroen ‒ e Opel si sono fusi in unʼalleanza che sta già lavorando a tre gamme di prodotto condivise. Una di queste riguarda i veicoli multispazio, come Peugeot Rifter e Opel Combo , che nascono su una nuova architettura produttiva. A Milano è stato presentato nei giorni scorso il nuovo Opel Combo Life .

Lʼimpatto del nuovo modello è già dirompente. Perché va bene la versatilità, la funzionalità tuttofare di questi veicoli, che resta e si rafforza, ma lʼequipaggiamento di Opel Combo Life raggiunge ormai il livello dei Suv, e neanche dei più piccoli. Basti pensare al sistema di trazione Intelligrip (brevetto PSA) che adatta la marcia in ogni condizione e offre pure 5 modalità diverse di guida. Nato nel 1986, il multispazio tedesco è alla quinta generazione e si caratterizza sempre più come un veicolo per il tempo libero e le famiglie. Nuovo Combo Life è disponibile sia a passo corto (4,40 metri di lunghezza) che lungo (4,75 metri) e con abitacolo a 5 o 7 posti. Il volume del vano bagagli è spettacolare: si va dai 597 ai 2.693 litri.