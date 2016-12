Collezione Lamborghini a Milano Moda Uomo

Vestire Lamborghini. Il miglior modo di pensarsi sportivi, con lʼeccellenza e la cura per il look che gli stilisti italiani sanno regalare al mondo. Nasce così la Collezione Automobili Lamborghini primavera estate 2017 , presentata nel corso della settimana di Milano Moda Uomo al Mandarin Oriental Milan.

Lamborghini ha svelato una Collezione di capi dʼabbigliamento e accessori che si spalma in varie linee. A ciascuno, verrebbe da dire, la propria scelta di eleganza, perché sono 4 le linee di abbigliamento proposte: Classic, Casual, Casual Heritage e Squadra Corse . Tutte con una loro personalità, ma tutte unite dagli stessi codici di stile delle supersportive del Toro. I materiali sono di assoluta eccellenza, il cotone e i tessuti leggeri sono waterproof e aiutano la traspirazione, i trench sono dark navy o stone, e poi t-shirt e jersey ma anche felpe e una linea mare composta da boxer e teli mare coordinati. Cʼè una Indigo edition ‒ polo, t shirt e felpe ‒ realizzate in denim e trattate con lʼeffetto Indigo wash.

I fan di più antica data scopriranno la linea Casual Heritage, che sʼispira a modelli storici e indimenticabili come Miura, Countach e Diablo. E ancora accessori come le scarpe running realizzate con Mizuno e la valigeria in fibra di carbonio con TeknoMonster. La Collezione Automobili Lamborghini è presente anche allʼinterno della gamma di abbigliamento presentata da County of Milan by Marcelo Burlon. Insomma unʼidentità ben definita quella tra i capi e gli accessori della Collezione Lamborghini e le sue supercar, due delle quali hanno fatto capolino alla sfilata milanese: una Huracán Spyder e una Aventador Roadster, mentre una Aventador Coupé era esposta nel cortile interno di Via Manin 13.