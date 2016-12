Clubsport, la super Audi TT Coupé

Si chiama TT Clubsport ed è la versione più estrema della coupé Audi TT. Per carattere, però, è quasi una R8, ferma allo stadio di prototipo ma già testata su strada e con orizzonti di produzione vicini. Audi TT Clubsport in effetti è una sportiva verace, capace di erogare una potenza massima di 600 CV, ben 240 per litro di cilindrata, un valore pazzesco anche per la più blasonata delle supercar.