Clubsport, esaltazione della Volkswagen Golf GTI

A trazione anteriore (no integrale come sulla Golf R), la Golf GTI Clubsport monta il 4 cilindri 2.0 turbo benzina da 265 CV, ma col plus di una funzione overboost che aumenta la potenza fino a 290 CV. Unʼiniezione di potenza che si ottiene semplicemente schiacciando lʼacceleratore quando si è già al limite, e che oltre alla potenza accresce anche la coppia fino a 380 Nm, erogati già dai 1.700 giri/minuto. Le prestazioni sono da urlo, ma a questo ci avevano abituato tutte le Golf GTI: scatto da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e velocità limitata dallʼelettronica a 250 orari. La Clubsport dispone sia del cambio manuale che dellʼautomatico DSG a doppia frizione. In questʼultimo caso il guidatore può contare sulla funzione Launch Control per rendere ancora più rapide le accelerazioni in partenza.