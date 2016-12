8 ottobre 2015 Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Nuova linfa per il fuoristrada tedesco

Tutto nasce da Classe G. Lo storico fuoristrada Mercedes è lʼantesignano di tutti i Suv e crossover che, oggi, esaltano la gamma della Casa tedesca. Sul mercato italiano, in questi giorni, Mercedes sta lanciando il "Suv Attack", una campagna promozionale per far scoprire i nuovi grandi Suv: GLC, GLE e GLE Coupé. Ma come ammettono al quartier generale di Stoccarda, nulla sarebbe stato possibile se 35 anni fa non avesse fatto il suo debutto la Classe G.

Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) 1 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 2 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 3 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 4 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 5 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 6 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 7 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 8 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 9 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 10 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 11 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 12 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 13 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 14 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 15 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 16 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 17 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 18 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 19 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 20 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 21 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 22 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 23 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 24 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 25 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 26 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 27 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 28 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 29 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 30 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G 31 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Classe G, il primo 4x4 Mercedes (e unico) Mercedes lancia sul mercato italiano il "Suv Attack". Ma le mosse ebbero inizio con Classe G leggi dopo slideshow

In questi 35 anni il 4x4 Mercedes non ha perso nulla del suo carattere, dei suoi spigoli duri, del suo spirito. Eppure ha saputo sempre rinnovarsi, anche questʼanno, con lʼingresso in gamma del nuovo motore V8 biturbo benzina 4 litri da 422 CV. Ma la novità maggiore è attesa a dicembre, quando debutterà la versione G 500 4x42. La trazione integrale permanente al quadrato, per intenderci, e ciò dà unʼidea di quali siano le performance off-road del nuovo modello, che può contare su carrozzeria e telaio a longheroni e traverse per gestire lo straordinario incremento di potenza di questa specialissima Classe G. Una gamma che comprende anche le motorizzazioni G 350d a gasolio, G 500 a benzina e le due versioni sportive AMG G 63 e AMG G 65.