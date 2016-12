Citroen rinnova lʼMPV C3 Picasso

Citroen rinnova la gamma del suo monovolume dʼingresso, C3 Picasso, rivede in toto gli allestimenti e ‒ la cosa sorprendente! ‒ abbassa i prezzi di listino. Mediamente, a parità di dotazioni, le versioni a benzina costano 650 euro in meno e quelle a gasolio fino a 1.100 euro in meno. I tre nuovi livelli della gamma Citroen C3 Picasso sono Live Edition, Feel Edition, Exclusive, ricalcando lʼimpronta già seguita sulla rinnovata C3.