Citroen rende omaggio ai 50 anni di Dyane

Sono passati 50 anni e forse dellʼepoca è rimasto soltanto il gran caldo dʼagosto. Per il mondo dellʼauto, ad esempio, è cambiato tutto, ma proprio tutto. Unʼauto come la Citroen Dyane ‒ che esordì proprio nellʼagosto del 1967 ‒ ereditava un passato glorioso, quello della “Due Cavalli”, e si accingeva ad aprire una nuova frontiera, lunga fino agli anni 80. Poi le auto non sarebbero più state le stesse…