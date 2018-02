Citroen, nuova linfa allʼUnconventional Team

Oggi quel team si rinnova, con nuovi atleti, sempre spregiudicati, fortissimi nella loro disciplina sportiva e nella personalità propria, perché alla fine gli sport che praticano altro non sono che il naturale svolgimento del loro stile di vita. Adrenalina, emozione, gli sport praticati dagli atleti del C.U.T. vanno dallo snowboard al windsurf e al surf, dal wakeboard al kitesurf. Per il 2018 il Citroen Unconventional Team si è parzialmente rinnovato: entrano il campione russo di snowboard Vlad Khadarin, e sempre dedita allo snowboard è la trentina Arianna Cau, che però in estate lascia la tavola per dedicarsi al kitesurf e al wakeboard. Altra new entry è il surfista campione italiano Angelo Bonomelli. I due “veterani” sono Matteo Iachino, già campione del mondo PWA nel windsurf, e il “waterman” Tony Cili, capace di padroneggiare ad alto livello tutti i “board sport” di mare.