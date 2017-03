Citroen Nuova C3, arriva la versione a Gpl

In 4 mesi la nuova Citroen C3 ha colpito i cuori di 13 mila italiani e 70 mila europei . Il nostro è il secondo mercato per la vettura, dopo la Francia, e a guardarla da vicino si capisce perché: design, personalità, misure generose, tecnologie fanno della nuova C3 molto più di una 5 porte di segmento B. Una vera prima auto di famiglia, che ora si arricchisce della versione ibrida benzina/gpl .

Punto di partenza è la motorizzazione PureTech benzina da 82 CV , la cui testata è però stata progettata ad hoc, viste le sedi valvole rinforzate. Lʼimpianto per il gpl è montato direttamente in fabbrica , e il bocchettone di rifornimento è accanto a quello della benzina. Allʼavvio del motore, la vettura parte consumando benzina, poi un LED verde lampeggiante ci avvisa del passaggio al gas e quando il LED si ferma ci indica che si sta marciando col più economico gpl. E anche più pulito, visto che le emissioni medie di CO2 scendono a 101 g/km . Lʼautonomia di marcia col gpl è davvero importante: il serbatoio da 33,6 litri permette di fare quasi 500 chilometri, prima di passare ‒ automaticamente ‒ alla marcia a benzina.

In Italia il mercato del gpl vale il 10% dellʼintero segmento B ed è quindi molto importante per i costruttori. Quanto al nuovo progetto C3, il suo posizionamento è al vertice della categoria, tanto da porsi lʼobiettivo di soddisfare tre criteri: lʼottimismo del design (guardare le carrozzerie bicolore), il benessere di bordo e lʼintelligenza delle dotazioni hi-tech. La nuova Citroen C3 PureTech 82 GPL è offerta nell’allestimento Feel a 15.750 Euro e in quello top di gamma Shine a 17.000 Euro.