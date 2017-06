Citroen lancia C3 Aircross, Urban Suv compatto

Chiedere a un Suv agilità e maneggevolezza in città è spesso unʼimpresa. Non però se ci si mette al volante del nuovo Citroen C3 Aircross , il più piccolo crossover della gamma Citroen, costruito sulla piattaforma della nuova C3 . Un veicolo innovativo dal punto di vista stilistico, di sicuro “unconventional”, che sarà commercializzato in Europa dal prossimo autunno.

Compatto, lungo appena 4,15 metri, C3 Aircross ha un bellʼassetto alto da terra, che suscita padronanza della strada e sicurezza. Un poʼ più piccolo di C4 Cactus, ne condivide molti aspetti caratteriali ed è sicuramente più spazioso di quanto sembrerebbe osservandolo da fuori. La matrice Citroen insegna e così C3 Aircross vanta un abitacolo con tutti e tre i sedili posteriori regolabili e scorrevoli. Favoloso il bagagliaio per un veicolo di categoria B-Suv: 410-520 litri (dipende dai sedili scorrevoli), che in ogni caso rappresentano un record per il segmento. Se si abbattono i sedili di dietro, la capacità di carico dellʼUrban Suv francese sale fin quasi a 1.300 litri. Altra dote di versatilità: abbassando lo schienale del passeggero anteriore, si ottiene un pratico tavolino. Mentre per il comfort è imperdibile il tetto in vetro panoramico apribile.