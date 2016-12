25 agosto 2016 08:15 Citroen Jumpy Atlante, accomodatevi! Dal furgone un veicolo passeggeri molto intrigante

In casa Citroen parlano di “The magic box” e in effetti il nuovo Jumpy “contiene” molti segreti e molte cose al suo interno. Nuovo Jumpy però non è soltanto un veicolo commerciale, perché la versione Atlante per il trasporto persone ‒ fino a 9 ‒ ne fa un vero veicolo polivalente e molto interessante.

Il perché è presto detto, guardando qualche dato: Jumpy Atlante è alto 1,90 metri ed è disponibile in tre taglie: XS da 4,60 metri, M da 4,95 e XL da 5,30 metri. Facile capire come possa diventare un campione di funzionalità, per il trasporto comodo di persone o, naturalmente, di oggetti e merci. La modularità è superba, ammette 10 configurazioni possibili e per facilitare l’accesso alla terza fila consente di ripiegare i sedili della seconda fila con un semplice gesto. In Italia Atlante è disponibile in un unico livello ma ben 4 motori a disposizione, tutti a gasolio, da 95, 115, 150 e 180 CV, questʼultimo anche con cambio automatico a 6 rapporti. I prezzi partono da 26.900 euro, chiavi in mano.