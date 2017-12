Citroen, il 2018 inizia col nuovo C4 Cactus

Il nuovo anno di Citroen inizia dal passato, nel senso che la C4 Cactus è un caposaldo oggi della gamma. Ma si rinnova, e lo fa profondamente fin dallo stile esterno, già di per sé originale, ma lʼoriginalità è un poʼ il segno distintivo di ogni Citroen . Sospensioni evolute e un abitacolo sempre più confortevole qualificano lʼidentità della nuova C4 Cactus.

Il crossover francese mantiene fresca la sua immagine e conferma gli Airbump sulle fiancate laterali , anche se riposizionate un poʼ più in basso. Sorprende invece la novità dei gruppi ottici posteriori a Led , che aggiungono due moduli con effetto 3D che vanno ad allungarsi verso i lati dellʼauto. Rinnovato anche il frontale, ora con due livelli e maggiormente espressivo rispetto al muso anonimo di prima, e aumenta la superficie vetrata continua che copre fino a un terzo della carrozzeria, con il tetto flottante che crea armonia e infonde unʼidea di qualità.

Nellʼabitacolo ci sono plafoniere a LED sia davanti che dietro, e quanto sono utili quando si compiono manovre di notte, magari attorno a un seggiolino per bambini o per scaricare e caricare bagagli. Il retrovisore interno elettrocromatico, invece, consente di guidare in tranquillità anche di notte, senza il rischio di essere abbagliati. Il bagagliaio è bello capiente, offre 358 litri di volume, e abbattendo la seconda fila di sedili si arriva a 1.170 litri.