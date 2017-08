Citroen Grand C4 Picasso, viaggio in Umbria

In queste immagini lo vediamo in viaggio in Umbria, da Spoleto a Perugia, attraverso borghi che sono tra i belli e amati dʼItalia. A bordo della Citroen Grand C4 Picasso si capisce cosa significhi fare un viaggio nel massimo comfort. Lo scopriamo con quel poggiagambe che fuoriesce, allʼoccorrenza, da sotto il sedile accanto al guidatore. Ma lo sa bene anche chi sta dietro, i bambini ma non solo, perché i tre posti comodi sono adatti anche alle taglie adulte, come i due sedili di terza fila peraltro. Citroen ha pensato la nuova Grand C4 Picasso per questo tipo di viaggi in famiglia, evoluzione del C4 Picasso a 5 posti, per godersi le vacanze estive e il tempo libero in generale. Merito anche delle tecnologie di bordo che invitano al relax e al benessere.