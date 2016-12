Citroen C5 Tourer, viaggi in nonchalance

Il trionfo del comfort quando si viaggia. A offrirlo è Citroen C5 Tourer, la più grande station wagon della marca francese. E non è solo merito delle sospensioni idroattive e delle proverbiali doti ultra ammortizzanti di casa Citroen, ma più in generale è il comportamento su strada della vettura che permette unʼesperienza di comfort meravigliosa. Non sorprende come la C5 sia stata finora venduta in oltre 410 mila unità in Europa.