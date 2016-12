Citroen C4 Cactus sposa Ciesse Piumini

Il design originale di Citroen C4 Cactus incontra lʼeleganza di stile e la vivacità di colori di Ciesse Piumini , azienda di abbigliamento sportivo, perlopiù legata allo sci e all’alpinismo, che festeggia i 40 anni di attività. Nasce così la prima serie speciale del 2016 del crossover transalpino, specifica per il mercato italiano. Sarà realizzata in soli 500 esemplari .

Un livello di equipaggiamento assolutamente premium, in linea con la tradizione della griffe Ciesse Piumini, impegnata fin dalla nascita a dare pregio industriale a materiali allʼavanguardia come il Gore-Tex. La gamma della C4 Cactus Ciesse Piumini prevede cinque motorizzazioni, di cui tre a benzina e due a gasolio, per livelli di potenza compresi tra 82 e 110 CV. La forbice di prezzi va da 18.800 a 22.450 euro, e nellʼacquisto è incluso un voucher di 350 euro per lʼacquisto di prodotti Ciesse Piumini.