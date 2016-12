Citroen C4 Cactus nelle Cinque Terre

La ragione è semplice: Citroen C4 Cactus è un veicolo pratico per viaggiare, grande ma non ingombrante, tanto spazioso dentro quanto agile e maneggevole da guidare. In queste immagini lo vediamo in luoghi dʼincanto, con la sua carrozzeria color acquamarina che si confonde con i riflessi verdi e blu del mar Ligure. Ma non meno suggestivi sono gli scintillii del sole che gioca col tetto panoramico del crossover transalpino. Lʼitinerario parte da Porto Venere e dal suo bellissimo sguardo sullʼisola di Palmaria, e prosegue poi verso le Cinque Terre tra stradine tortuose e panoramicissime: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso. Luoghi da descrivere con gli occhi, nei quali ogni parola è superflua.