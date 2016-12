Citroen C4 Cactus, il viaggio continua…

Di una cosa si può esser certi riguardo a Citroen C4 Cactus: sa godersi la vita! Nel suo viaggio per il Belpaese, il crossover francese fa tappa a Positano , dopo aver visitato le Cinque Terre e, prima ancora, lʼ Alta Val Badia lo scorso inverno. Nelle ultime immagini del gran tour dellʼauto per la penisola, la vediamo scorrere lenta e placida in uno degli itinerari più belli del mondo: la costiera amalfitana.

Un aspetto caratteristico della C4 Cactus, i sedili anteriori in stile sofà, è in effetti consono perfettamente al rilassante itinerario turistico affrontato dal crossover francese. Le isole Li Galli in lontananza, rifugio del grande ballerino Nureyev, la splendida Atrani, e la perla incastonata nella costiera: Positano appunto. In una giornata favolosa per lʼazzurro del cielo che sposa quello del mare, quasi le stesse tonalità, i riflessi dellʼuno nellʼaltro. Consapevole del paesaggio, la nostra C4 Cactus viaggia col tetto panoramico che inonda di luce lʼabitacolo ‒ altro aspetto esclusivo della vettura ‒ e magnifica la sensazione di benessere. E senza lʼeccessiva ansia nellʼaffrontare i tornantini stretti della Costiera, perché gli Airbump ‒ terzo elemento distintivo ‒ proteggono la carrozzeria contro i piccoli urti grazie alle microcapsule di aria.