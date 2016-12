Un monovolume è pensato per il viaggio di una famiglia in assoluto relax. Il problema è come tenere a bada i bambini che, si sa, appena partiti chiedono: "Quando arriviamo?". La soluzione la propone Citroen , offrendo loro la possibilità di vedere due bei film grazie ai due schermi montati dietro i poggiatesta dei sedili anteriori . O un film e sentire musica, ce nʼè per tutti sulla Citroen C3 Picasso Exclusive Cinema , nuova serie speciale del monovolume francese.

La carrozzeria bicolore è già di per sé distintiva: il corpo della vettura è in elegante argento madreperla, mentre in nero lucido sono il tetto, le calotte dei retrovisori esterni, i dettagli dei paraurti. Un indubbio plus sono i cerchi in lega da 17 pollici, mentre i fari anteriori con luci diurne a LED e il grande parabrezza completano lo stile di questa versione speciale di C3 Picasso. Ma la Exclusive Cinema serve a Citroen anche per accompagnare il debutto sul mercato italiano delle nuove motorizzazioni PureTech 110 CV benzina e BlueHDi 100 CV a gasolio, che vanno ad affiancare le già note motorizzazioni 1.4 Vti benzina da 95 CV e 1.6 HDi ed e-HDi da 90 CV.